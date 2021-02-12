HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yağmur altında cuma namazını kıldılar

Yağmur altında cuma namazını kıldılar

12.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece başlayan yağmur etkili oluyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece başlayan yağmur etkili oluyor. Cumaya giden vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında cami içerisinde yer bulamayınca dışarıda yağmur altında cuma namazlarını edâ etti.
İnegöl ilçesinde gece başlayan yağmur gün boyunca devam etti. Cuma namazında camiler yağmurlu havaya rağmen dolup taştı. Tedbirler kapsamında vatandaşlar namazlarını dışarıda getirdikleri seccadelerinin üzerinde kıldı. Yağan yağmur altında kılınan namaz ortaya güzel görüntüler çıkardı. Namaz sonrası vatandaşlar dağıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklamasıSon dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması
İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaralarıİş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları
1/

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

40 milyonluk 'vergi vurgunu'nun detayları ortaya çıktı

40 milyonluk 'vergi vurgunu'nun detayları ortaya çıktı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı

Dehşete düşüren anlar! Taksiyle çarpışan otobüs büfeye daldı

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

Danıştay'dan TOGO Kuleleri kararı

Danıştay'dan TOGO Kuleleri kararı

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.