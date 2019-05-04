HABER

Yağmur altında temizlik yapan işçi takdir edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yağan yağmura aldırış etmeden temizlik görevine devam eden işçi, belediye başkanı tarafından takdir edildi.Eyyübiye Belediyesi bünyesinde görevli olan bir temizlik personeli Balıklıgöl Yerleşkesi’nde gece mesaisinde, yağan yağmura rağmen temizlik görevine devam etti.

Şanlıurfa’da yağan yağmura aldırış etmeden temizlik görevine devam eden işçi, belediye başkanı tarafından takdir edildi.
Eyyübiye Belediyesi bünyesinde görevli olan bir temizlik personeli Balıklıgöl Yerleşkesi’nde gece mesaisinde, yağan yağmura rağmen temizlik görevine devam etti. Temizlik personelinin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

“Aldığım ilk maaştan kardeşime ikramiye vereceğim”
Yağan yağmura rağmen işine devam eden temizlik personelinin bu çalışma azmi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından da duyarsız kalmadı. Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Olumsuz hava şartlarına rağmen görevinin bilincinin verdiği sorumlulukla, işini severek yapan koca yürekli mesai arkadaşımı yürekten kutluyorum. Kardeşime alacağım ilk maaştan ikramiyesini kendim vereceğim” ifadelerini kulandı.
Hem belediye başkanının duyarlı davranışı hem de temizlik personelinin görev bilinci vatandaşlar tarafından da takdir edildi.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trafik magandaları yakalandı15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trafik magandaları yakalandı
Paraguay Dışişleri Bakanı Efes'i gezdiParaguay Dışişleri Bakanı Efes'i gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.