Yağmur Aşık kocası Emre Aşık'a mesaj atanlara seslendi

Emre Aşık ile Yağmur Aşık barıştı. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yağmur Aşık, barışın perde arkasını canlı yayında anlattı.

“Aşılmayacak problem yoktu" diyen Aşık'ın açıklaması şöyle:

"Ailesel faktörlerdi. Mutlu olmamızı istemeyen, mutsuz insanlar sebep olmuştu. 2 ay ayrı kaldık, insanların gerçek yüzünü gördük. Ayrı yapamadık. Devam etme kararı aldık.

Emre, birilerinin dolduruşuna geldik. Pişman olduğunu bana söyledi. Ben de pişman oldum. Aşk kazandı, çocuklarımız kazandı. Bizi ayırmaya çalışanlar kaybetti… İkimizin ailesinde de böyle insanlar var. Dostumuz, arkadaşımız sandığımız insanlar bile bizi ayırmak için ellerinden geleni yaptılar. Net bir şekilde gördük, artık çok az insanla devam ediyoruz. Hep 3. şahıslardı sebep.

ATTIĞINIZ MESAJLAR BANA GELİYOR

Hakkımızda ‘ihanet mi?’ diye dedikodu çıkmış. Asla! Benim eşim öyle bir insan değil. Bu süreçte şunu gördüm evli adama meraklı ne kadar çok insan varmış. Sürekli Emre’ye DM’den mesaj atıyorlar. ‘Çocuğuna anne olayım’ diyenler var… O mesajları ben okuyorum, bana geliyor. Boşuna atmayın.



