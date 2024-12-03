Yağmur Atacan "Saçma sapan bir şey yazmış" dedi, Pınar Altuğ "Ben söyledim" yanıtıyla şoke etti

Çocuklar Duymasın'ın ile hafızalar kazınan Pınar Altuğ “Ters köşe bir karakter olur mu?” sorusuna, “Bu tipin izin vereceği ters köşe olabilir. Kötü kadın rolü olabilir ama benden köylü kadını çıkmaz” şeklinde yanıt vermişti.

Bu sözleri sonrası Altuğ, sosyal medyada gündem olmuştu. Pınar Altuğ’un ‘köylü kadını’ açıklamasına eşi Yağmur Atacan’dan yorum geldi. Yağmur Atacan, eşinin böyle bir açıklama yaptığına inanamadığını hatta o anda Altuğ’un yanında olduğunu ve hemen kendisine bunu sorduğunu söyledi.

ŞAŞIRTAN DİYAOG

Atacan eşi ile aralarında geçen konuşmayı, "Ben; 'Sen böyle bir şey söylemiyorsun, saçma sapan bir şey yazmışlar' dedim. 'Yok söyledim' dedi.' ifadeleriyle anlattı. Pınar Altuğ, yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bu yüzümle o tarz bir rolün doğal durmayacağı anlamında söyledim. Aslında haddimi bilmeye çalışıyordum fakat daha h'adsiz bir şekilde algılanmışım” dedi.

Ünlü oyuncu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti; “Köylü kadınları gerçekten çok güzel insanlar. Benim söylediklerim kesinlikle güzellik veya çirkinlikle ilgili değildi” ifadelerini kullandı.