MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yağmur Atacan "Saçma sapan bir şey yazmış" dedi, Pınar Altuğ "Ben söyledim" yanıtıyla şoke etti

Yağmur Atacan "Saçma sapan bir şey yazmış" dedi, Pınar Altuğ "Ben söyledim" yanıtıyla şoke etti

03.12.2024 11:57
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.12.2024 11:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ'un "Benden köylü kadını çıkmaz" sözleri eve taşındı. Yağmur Atacan bu sözleri eşinin söylediğine inanamazken ikili arasındaki diyalog gündem oldu.

Çocuklar Duymasın'ın ile hafızalar kazınan Pınar Altuğ “Ters köşe bir karakter olur mu?” sorusuna, “Bu tipin izin vereceği ters köşe olabilir. Kötü kadın rolü olabilir ama benden köylü kadını çıkmaz” şeklinde yanıt vermişti.

Bu sözleri sonrası Altuğ, sosyal medyada gündem olmuştu. Pınar Altuğ’un ‘köylü kadını’ açıklamasına eşi Yağmur Atacan’dan yorum geldi. Yağmur Atacan, eşinin böyle bir açıklama yaptığına inanamadığını hatta o anda Altuğ’un yanında olduğunu ve hemen kendisine bunu sorduğunu söyledi.

Ekran görüntüsü 2024-12-03 120839

ŞAŞIRTAN DİYAOG

Atacan eşi ile aralarında geçen konuşmayı, "Ben; 'Sen böyle bir şey söylemiyorsun, saçma sapan bir şey yazmışlar' dedim. 'Yok söyledim' dedi.' ifadeleriyle anlattı. Pınar Altuğ, yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bu yüzümle o tarz bir rolün doğal durmayacağı anlamında söyledim. Aslında haddimi bilmeye çalışıyordum fakat daha h'adsiz bir şekilde algılanmışım” dedi.

Ceketin içine hiçbir şey giymedi! Olay poz Ceketin içine hiçbir şey giymedi! Olay poz

Ünlü oyuncu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti; “Köylü kadınları gerçekten çok güzel insanlar. Benim söylediklerim kesinlikle güzellik veya çirkinlikle ilgili değildi” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli maaşı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Memur ve emekli maaşı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Akın akın geldiler! Tüm zamanların rekorunu şimdiden kırdı

Akın akın geldiler! Tüm zamanların rekorunu şimdiden kırdı

Sahte 50 ve 100 dolarları dolaşıma sokanlar yakalandı! Üzerlerinden yine sahte para çıktı

Sahte 50 ve 100 dolarları dolaşıma sokanlar yakalandı! Üzerlerinden yine sahte para çıktı

Cristiano Ronaldo, ezan okunduğunu duyunca yaptığı hamle gündemde! Suudi Arabistan bu olayla yıkılıyor...

Cristiano Ronaldo, ezan okunduğunu duyunca yaptığı hamle gündemde! Suudi Arabistan bu olayla yıkılıyor...

Halep çıkışı çok konuşulur! Esad yönetimine 'Türkiye' çağrısı

Halep çıkışı çok konuşulur! Esad yönetimine 'Türkiye' çağrısı

2 bin 172 TL ödemeyen, yeni yılda akaryakıt alamayacak

2 bin 172 TL ödemeyen, yeni yılda akaryakıt alamayacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.