Yağmur, Bodrum'da etkili oldu (2)

BODRUM'DA HORTUM ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmurun ardından, Akyarlar Mahallesinde bir kafenin bahçesinde hortum çıktı. Kısa sürede etkili olan hortum nedeniyle kafede bulunan masa ve sandalyeler etrafa saçılırken, bu sırada orada bulunan bir kadın, iki aracın arasına gizlenerek yaralanmaktan kurtuldu. Hortum sırasında denizde bulunan bir sandal ise yaklaşık 5 metre havaya yükselerek karaya çıktı. Kafede yaralanan olmazken, etrafa saçılan masa ve sandalyeler personel tarafından toplandı. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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