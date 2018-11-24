Yağmur California'da Yangını Söndürürken Arama Kurtarmayı Zorlaştırdı

Devam eden yağmur, California’da eyalet tarihinin en ölümcül yangınını söndürmeye yardımcı olurken, arama kurtarma çalışmalarınıysa zorlaştırıyor.

Cuma günü yağan yağmur tamamı küllerle kaplanmış olan Paradise kasabasında, her tarafı adeta bir külden çamur yığınına dönüştürdü. Bu durum halen daha kayıp olan kişileri arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin işini bir hayli zorlaştırıyor.

Ekipler, yangın sonrası oluşan yıkıntıların arasında hayatta kalmayı başarmış yada ölmüş olan kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Yağışa rağmen Cuma günü de 800’den fazla gönüllü arama kurtarma çalışmalarına devam etti. “Kamp ateşi” adı verilen yangın nedeniyle şu ana kadar, 84 kişi hayatını kaybetti, 563 kişi de kayıp.

Yetkililer kayıp olan kişilerden, ne kadarının hayatını kaybetmiş olabileceği konusunda açıklama yapmaktan kaçınıyorlar. Ancak bölge halkı, hayatını kaybetmiş kişi sayısının artmaya devam ettiğini söylüyor.

Yangının neredeyse tamamen söndürüldüğü açıklandı. Yağmur sona erdikten sonra daha net bir durum raporu verilebileceği duyuruldu.