HABER

Yağmur California'da Yangını Söndürürken Arama Kurtarmayı Zorlaştırdı

24.11.2018 08:52 | Son Güncelleme

California'da yağan yağmur yangını söndürmeye yardımcı olurken arama kurtarma çalışmalarınıysa zora soktu

Yağmur California'da Yangını Söndürürken Arama Kurtarmayı Zorlaştırdı

Devam eden yağmur, California’da eyalet tarihinin en ölümcül yangınını söndürmeye yardımcı olurken, arama kurtarma çalışmalarınıysa zorlaştırıyor.

Cuma günü yağan yağmur tamamı küllerle kaplanmış olan Paradise kasabasında, her tarafı adeta bir külden çamur yığınına dönüştürdü. Bu durum halen daha kayıp olan kişileri arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin işini bir hayli zorlaştırıyor.

Ekipler, yangın sonrası oluşan yıkıntıların arasında hayatta kalmayı başarmış yada ölmüş olan kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Yağışa rağmen Cuma günü de 800’den fazla gönüllü arama kurtarma çalışmalarına devam etti. “Kamp ateşi” adı verilen yangın nedeniyle şu ana kadar, 84 kişi hayatını kaybetti, 563 kişi de kayıp.

Yetkililer kayıp olan kişilerden, ne kadarının hayatını kaybetmiş olabileceği konusunda açıklama yapmaktan kaçınıyorlar. Ancak bölge halkı, hayatını kaybetmiş kişi sayısının artmaya devam ettiğini söylüyor.

Yangının neredeyse tamamen söndürüldüğü açıklandı. Yağmur sona erdikten sonra daha net bir durum raporu verilebileceği duyuruldu.

“Kamp ateşi” adı verilen yangın yaklaşık 62 bin hektarlık bir alanın yanmasına, 13 bin 600’den fazla evin de kül olmasına neden oldu. Yangın 8 Kasım’dan bu yana devam ediyordu.

California’ın güneyindeki bir başka yangın Malibu’yu etkisi altına aldı ve üç kişinin ölümüne neden oldu. Yangın nedeniyle yaşadıkları yeri terk eden Malibu sakinleri de evlerine dönmeye başladılar. Bölgeye elektrik ve telefon hizmetlerinin verilmesi için de çalışmalara devam edildi.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'
Fransa yıllar sonra harekete geçti! 26 sanat eseri hakkında flaş kararFransa yıllar sonra harekete geçti! 26 sanat eseri hakkında flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Sivil polis memuru öğrencileri önce dövdü, daha sonra soydu!

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Sivil polis memuru öğrencileri önce dövdü, daha sonra soydu!

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

İlginizi Çekebilir

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunan polis teşkilatını karıştıran 'Kıbrıs' haritası

Yunan polis teşkilatını karıştıran 'Kıbrıs' haritası

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Fransa yıllar sonra harekete geçti! 26 sanat eseri hakkında flaş karar

Fransa yıllar sonra harekete geçti! 26 sanat eseri hakkında flaş karar

Kaşıkçı'nın ölüm emrini kim verdi? Bu iddia Trump'ı fena köşeye sıkıştıracak!

Kaşıkçı'nın ölüm emrini kim verdi? Bu iddia Trump'ı fena köşeye sıkıştıracak!

ABD öncülüğündeki koalisyondan Deyrizor'a hava saldırısı: 10 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyondan Deyrizor'a hava saldırısı: 10 sivil öldü

Washington Post'ta Trump'a sert sözler: Bir tomar para göster ve...

Washington Post'ta Trump'a sert sözler: Bir tomar para göster ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.