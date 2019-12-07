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Yağmur depolayan, güneşten elektrik üreten merkez tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:44 | Son Güncelleme

Toprağın Kadınları yarışmasında dünya birincisi olan Mimar Özgül Öztürk’ün memleketi Elazığ’ın Keban ilçesinde duvarları nefes alan toprak yapıdan yağmuru depolayan, güneş enerjisi ile elektrik üretimi sağlayan ‘Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’i düzenlenen törenle açıldı.Göç nedeniyle Elazığ’ın Keban ilçesine Nimri köyünden Mimar Özgül Öztürk, ’Nimri’de Yeniden Hayat’ projesiyle Fransa’da Yves Rocher Vakfı ile Fransa İnstitute’nin düzenlediği ’Toprağın Kadınları’ yarışmasında 3 yıl önce ’Sürdürülebilir Kalkınma’ dalında 9 ülkenin arasından Dünya Halk Oylaması ve Büyük Juri alanlarında birinci oldu.

Toprağın Kadınları yarışmasında dünya birincisi olan Mimar Özgül Öztürk’ün memleketi Elazığ’ın Keban ilçesinde duvarları nefes alan toprak yapıdan yağmuru depolayan, güneş enerjisi ile elektrik üretimi sağlayan ‘Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’i düzenlenen törenle açıldı.
Göç nedeniyle Elazığ’ın Keban ilçesine Nimri köyünden Mimar Özgül Öztürk, ’Nimri’de Yeniden Hayat’ projesiyle Fransa’da Yves Rocher Vakfı ile Fransa İnstitute’nin düzenlediği ’Toprağın Kadınları’ yarışmasında 3 yıl önce ’Sürdürülebilir Kalkınma’ dalında 9 ülkenin arasından Dünya Halk Oylaması ve Büyük Juri alanlarında birinci oldu. Öztürk, kazandığı 20 bin Euro para ödülü ile ilçe merkezinde hayata geçirmek için 5 ay önce çalışmalara başladığı projesi, ’Toprak Yapı’ özelliği ile ’Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’ini tamamladı. Merkez düzenlenen törenle açıldı.
İlçedeki kadınların aktif üretim sahasına dahil etmeyi amaçlanan üretim merkezi ile kadının üretimiyle ekonomiye katkısının desteklenmesi hedeflendiği belirtildi. Öte yandan güneş enerjisi ile de elektrik üretecek olan yapının, yeşil çatısı ile yağmur depolayarak hidrofor ile rezervuarlara aktararak hem geri dönüşüm hem de ekonomik tasarruf sağladığı kaydedildi.
Açılış törenine, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu gerçekten özel bir proje
Çok önemli bir merkezin açılışına katıldıklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Keban, çok derin bir kültürü, doğal güzellikleri ile muhteşem bir destinasyon var. Yılda Keban’a bir milyon insan geliyor ama bu değerleri daha iyi tanıtıp gün yüzüne çıkarttığımız zaman ve yeni bir destinasyonla turizm sektörünün hizmetine sunduğumuz zaman bu rakamlar iki milyonu geçecektir. Bu daha çok üretim ve daha çok kadının üretime geçmesi, yöresel gastronomi, musiki ve geleneksel ürünleri daha çok ortaya çıkarması ve bundan gelir elde etmesi gerekir. Bu proje de gerçekten özel bir proje. Bu projeler dünyada çok trend. Dolayısıyla bu tür yapılar çok talep ediliyor. Hikayesi olan ve özellikle kadının eli değdiği, sürdürülebilir kılınan kendi döngüsünü sağlamış, enerjisini kendi üreten ve tamamen yerel materyallerin, ürünlerin üretildiği ve satıldığı mekanlar gerçekten çok büyük ilgi görüyor. Bu açıdan hem sahiplenenleri hem de katkı verenleri tebrik ediyorum” dedi.

"Hayalimdi"
Bu yapıyı özellikle Keban’da inşa etmek en büyük hayali olduğunu dile getiren Kadın Girişimci Mimar Özgül Öztürk ise “Buradaki kadınlara bir parça da olsa dokunabilmek hayalimdi. Son bir buçuk aydır şahane bir imece oldu. Kadınlar da burayı sahiplendi ve son bir haftadır Keban halkının çok güzel çalışmaları oldu. Burası ileriye dönük hayalim kadın kooperatifi olması. Anadolu Meleği önce bir dernekleşip alabileceğimiz hibe ve destekleri alabilmek ve daha kurumsal bir çatı üzerinden satışlarımızı yapabilmek üzere sonrasında ise kooperatifleşmesi bizim temel gayemiz olacaktır. Keban’da hep erkekleri görüyoruz, kadınları hiç görmüyorduk. Kadınlar çok becerikli ve çok üretkenler. Sadece normal hayatta yaptıklarını yapıp onları satacağız. Sadece Keban’a satmasın İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e hatta yurtdışına satsın diye bir projelendirmedir bu. Elim hep üzerinde olacak” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından üretim merkezinin kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.

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