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Yağmur duası sonrası sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Koyunlu köyünde vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.

Yağmur duası sonrası sağanak

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Koyunlu köyünde vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı. Duadan yaklaşık yarım saat sonra bölgede sağanak etkili oldu.
Köyde kuraklık nedeniyle tarım arazilerinin verimliliğinin artması için köylüler yağmur duasına çıktı. Yağmur duasına Gürün Belediye Başkanı Nabi Çiftçi'nin yanı sıra çevre köylüler de katıldı. Yapılan duanın ardından yaklaşık yarım saat sonra bölgede sağanak yağış başladı. Tarımla uğraşan köylüler yağışı sevinçle karşıladı.

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Yağmur duası sonrası sağanakYağmur duası sonrası sağanakYağmur duası sonrası sağanak

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