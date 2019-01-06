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Yağmur heyelana neden oldu, otomobil toprak altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 21:28 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, yol kenarında park halinde olan otomobil toprak altında kaldı.

Mahir ALAN/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, yol kenarında park halinde olan otomobil toprak altında kaldı.

Olay, Sincik- Malatya yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İlçede 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yarpuzlu Köyü yakınlarında Hacı K.'ya ait otomobil heyelan nedeniyle kayan toprak ve kaya parçaları altında kaldı. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken İl Özel İdare Ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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