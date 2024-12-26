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Yağmur İstanbul trafiğini kilitledi! Genel yoğunluk yüzde 80lere çıktı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.12.2024 17:08
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, trafikte yoğunluğa yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, genel trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak kaydedildi.

Yağmur İstanbul trafiğini kilitledi! Genel yoğunluk yüzde 80lere çıktı...

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur, trafiği adeta kitledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu mesai saatinin bitimine saatler kala yüzde 76'ya yükselirken Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80'e çıktı.

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YÜZDE 80 YOĞUNLUK

Genel trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak kaydedildi.

Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, ana arterler ve caddeler yoğunluğun en fazla görüldüğü noktalar oldu.

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Toplu taşımayı tercih eden İstanbullular ise otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğun kalabalık oluşturuyor.

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yağmur trafik harita sağanak
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