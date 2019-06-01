Yağmur kazaları beraberinde getirdi

Karabük’te yağmur yağışı sonrası kazalarda beraberinde geldi. Biri zincirleme 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın ektisiyle yaşanan kazaların ilki Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Recep I. idaresindeki 34 EFP 96 plakalı otomobil, yeşil mahalle çevre yolundan Safranbolu istikametine giderken ışıklarda bekleyen Muhammed Ali B.’nin kullandığı 78 AZ 044 plakalı kamyonete kamyonet de önündeki Musa Dilsiz’e ait 78 AAF 023 plakalı otomobile çarptı. Kazada Elif Dilsiz (32), Ensar Dilsiz (12), Halil Ömer Dilsiz(8) ile Sevdi Isıldak (49) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kamyonun altına girdi

Diğer kaza ise Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Mustafa S. (73) idaresindeki 78 AAE 198 plakalı otomobil kavşakta Mehmet B. idaresindeki 06 JTA 81 plakalı hafriyat yüklü kamyona yandan çarparak altına girdi. Ön kısmı dorsenin altına giren otomobilde sürücü ile yanındaki Elanur Alparlan (8) yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

100. yıl mevkiinde meydana gelen bir başka kazada Muhammed K. yönetimindeki 78 BV 567 plakalı kamyoneti ile önünde seyreden ve sağa dönüş yapmaya çalışan Mehmet E.’nin kullandığı 33 SL 601 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mehmet E. ve İkramiye E. hafif şekilde yaralanarak 112 ekiplerince Medikar Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.



