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21 dakika önce

Yağmur kazaları da beraberinde getirdi: Aracın taklalar attığı anlar kamerada

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Bir kişinin yaralandığı kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç taklalar attı. Kaza anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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