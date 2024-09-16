Yağmur kazaları da beraberinde getirdi: Aracın taklalar attığı anlar kamerada
Bartın'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Bir kişinin yaralandığı kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç taklalar attı. Kaza anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.