Yağmur ne zaman bitecek? Hava ne zaman açacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Havaların soğumasının ardından vatandaşlar hava durumunu yakından takip etmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller başta olmak üzere pek çok ilin hava durumu sorgulanıyor. İstanbul'da haftasonu yağmurlu geçiyor. Peki hava ne zaman açacak?

YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul ve pek çok şehirde yağan yağmurun ardından hava durumu hakkında Meteoroloji'nin açıklamaları da takip ediliyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu ile ilgili yayınladığı açıklama:

"3.1.06.2022 Cumartesi: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor."

Meteoroloji'nin açıklamasına göre Pazar günü de yurt genelinde parçalı bulutlu olarak geçecek. Bazı illerde yine sağanak bekleniyor. İşte Pazar günü için hava durumu:

"12.06.2022 Pazar: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor."

SAĞANAK YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 9- 15 Haziran haftalık hava durumu raporuna göre, sağanaklar 1 civarı daha devam edecek. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışları bir süre daha sürecek.



