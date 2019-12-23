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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 dakikada iki kaza: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 21:28 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağmun nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı kazada araçlar hurdaya dönerken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağmun nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı kazada araçlar hurdaya dönerken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kula ilçesinde, gün içerisinde başlayan ve aralıksız devam eden yağmur yağışı kazalara neden oldu. İlk kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Tarık Mercan (49) idaresindeki 22 BK 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde zikzaklar çizen otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan şarampolde ters durdu. Araç içerisinden kendi imkânları ile çıkan otomobil sürücüsü Mercan, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan ağır yaralı Mercan, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bu kazada 10 dakika sonra aynı bölgeye yakın yerde ikinci bir kaza daha meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir yönüne giden Feyyaz Furkan Çelik (24) yönetimindeki 64 KS 297 plakalı otomobil, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan tarlaya uçan otomobilde, sürücü Feyyaz Furkan Çelik ve babası Ahmet Çelik (54) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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