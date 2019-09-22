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Yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

BOLU'da, apartmanın yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili, itfaiye ekibi kurtardı.

Yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili kurtardılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, apartmanın yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili, itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir apartmanın yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Kuş daha sonra Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada itfaiye erleri kuşu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibine teslim etti.

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Yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili kurtardılarYağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili kurtardılar

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