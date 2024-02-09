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Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Erzurum'da Covid-19 geçirdikten sonra milyonda 2 ya da 3 görülen 'pemfigus' olarak bilinen deri hastalığına yakalanan yüzde 80 zihinsel engelli İbrahim Akan'ın (38) yüzü, 1 sene içerisinde tanınmaz hale geldi.

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