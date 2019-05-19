MAGAZİN

Yağmur Sarıoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2019 09:13 | Son Güncelleme

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyada paylaştığı lüks arabasıyla sahalara geri dönüş yaptı. Sarıoğlu 2,5 milyon TL'lik Lamborghini ile tepki çekmiş, sonrasında mütevazi araçlarla görüntülenmeye başlamıştı.

Yağmur Sarıoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu!

Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2,5 milyon TL değerindeki Lamborghini ile gündeme gelen Yağmur Sarıoğlu yeni lüks aracıyla havalı bir dönüş yaptı.

Uzun süredir mütevazi araçlarla görüntülenen Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eskiyi aratmadı.

Sabri Sarıoğlu, geçen yıl eşine 565 bin TL değerinde Porsche Cayene almıştı. Önceki gün bir araç kaplama firmasına giden Yağmur Sarıoğlu, cipinin rengini maviye döndürdü.

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Sadece renk değişikliği için cebinden 8 bin 500 TL çıkan Yağmur Sarıoğlu, aracı kaplanırken çektiği görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.

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Lüks aracıyla çektiği son videosunda Sarıoğlu, takipçilerine "Şık değil miyiz" sorusunu sordu.

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