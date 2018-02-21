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Yağmur Sarıoğlu'nun son hali! Herkes şaşırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

Göztepe'de forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, yeni doğan kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı.

Yağmur Sarıoğlu'nun son hali! Herkes şaşırdı

Sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Göztepe’ye imza atan Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kızı ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

25 gün önce doğum yapan ve kızının fotoğrafını ilk kez paylaşan Yağmur Sarıoğlu’nun fit görüntüsü dikkat çekti.

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Futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun 25 gün önce doğum yapan eşi Yağmur Sarıoğlu kısa sürede eski formuna kavuştu.

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Yağmur Sarıoğlu’nun bebeği ile yaptığı paylaşım sonrası takipçileri, “Kim der iki çocuk annesi… Çok fit” yorumunda bulundular.

Yağmur’u görenler “Kim der iki çocuk annesi. Çok fit” yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Sarıoğlu Sabri

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