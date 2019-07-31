Yağmur Sarıoğlu’ndan ‘uçuş’ tüyoları

İSTANBUL, (DHA) - Merakla beklenen Red Bull Uçuş Günü etkinliğine sayılı günler kala jüri koltuğunda oturacak olan Yağmur Sarıoğlu, yarışmacılara teknik ipuçları vererek uçmanın kendisi için ne anlama geldiğini, “Uçmak, yaşadığın dünyaya, bölgeye daha iyi hakimiyet kurmanı sağlıyor. Bu da insanın dünya görüşünü hayata bakış açısını inanılmaz derecede genişletiyor. Farkındalık ve olayları değerlendirme kapasitesi artıyor” sözleriyle ifade etti.
Dünya çapında birçok ülkede düzenlenen ve büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos’ta Caddebostan Plajı’nda gerçekleştirecek. Etkinlikte yaratıcı kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 40 takım yarışacak.
Denize uçacak olan takımları değerlendirecek olan jüri koltuğunda ise Türkiye’nin başarılı kadın pilotu Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan oturacak. Organizasyona günler kala yarışta büyük bir görev üstlenen üç isim, katılımcılara kendi deneyimlerini anlattı ve onlara önerilerde bulundu.
“UÇMAK FARKINDALIĞIMI ARTIRDI”
Profesyonel bir pilot olan Sarıoğlu, yarışmacılara teknik ipuçları vererek, “Red Bull Uçuş Günü’nde, adından da anlaşılacağı gibi yarışmacılar daha uzun menzil uçabilmeleri için; kanat yüzeyi daha geniş araçları icat etmeli. Geniş kanat yüzeyi, daha fazla süzülüş mesafesi getirecektir. Bu da daha uzun ve seyri yüksek atlayışlar yapabilmelerinde faydalı olacaktır. Yarışmanın sonucu ne olursa olsun izleyiciden jüriye kadar herkesin unutulmaz bir gün geçireceğine eminim. Her şey bir kenara, spor ve adrenalin tutkunu bir pilot olarak ben de 4 Ağustos’ta orada olacağım için çok heyecanlıyım ve herkesi bekliyorum” diye konuştu.
Uçma tutkusunun çok önceden beri var olduğunu söyleyen Sarıoğlu, hislerini şu sözlerle anlattı:
“Genellikle özgürlük gelir herkesin aklına ama bana göre uçmak; yaşadığın dünyaya, bölgeye daha iyi hakimiyet kurmanı sağlıyor. Bu da insanın dünya görüşünü hayata bakış açısını inanılmaz derecede genişletiyor. Farkındalık ve olayları değerlendirme kapasitesi artıyor.”
“MACERACI İNSANLARI ÇOK SEVİYORUM”
Yarışta jürilik görevini üstlenen bir başka isim olan Ogeday Girişken, “Hayata karşı duruşu herkesten farklı ve maceracıinsanları çok seviyorum. Red Bull Uçuş Günü de katılımcıların içlerindeki maceraperest ve yaratıcı ruhu ortaya çıkarmak için çok doğru bir yer. Yarışmacıların gerçekten ses getirecek tasarımlar yapacaklarına inanıyorum, ama mutlaka keyif almaya baksınlar çünkü bu insanın hayatında bir kere yaşanabilecek bir deneyim” sözleriyle yarışmacılara tavsiyede bulundu.
“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ UÇAN ARABALARIN GELECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM”
Son olarak İlayda Alişan ise, “Red Bull Uçuş Günü’nde yaratıcılık, performans ve mesafe konularındaki başarıya göre puan vereceğiz. Çok heyecanlıyım. Herkes orada olsun çünkü hep beraber çok eğleneceğiz” diye konuştu. Bu etkinlikte yarışmacı olsaydı seçeceği uçuş aracının ‘uçan araba’ olacağını söyleyen Alişan, “Çocukluğumdan beri uçan arabaların çıkacağı günü bekliyorum. Sanırım araba tipinde bir uçuş aracı ile yarışmak isterdim” şeklinde açıklamada bulundu.
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