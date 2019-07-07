Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın icra yoluyla aldığı çocuklarına kavuştu

Emre Aşık, geçen günlerde çekişmeli boşanma sürecinde olduğu Yağmur Sarnıç'ta olan çocuklarını icra yoluyla aldı. Çocuklarından ayrılırken sinir krizleri geçiren Yağmur Sarnıç'ın görüntüleri medyada tepki toplandı.

Yağmur Sarnıç, mahkemenin hafta sonu görme izniyle dün çocuklarına kavuştu. Kavuşma sırasında duygusal anlar yaşayan Yağmur Sarnıç, uzun uzun çocuklarına sarıldı.

Yağmur Sarnıç'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne giderek 3 yaşındaki kızı Elvin'in yüzündeki yaraların neden kaynaklandığının tespit edilmesini istediği ve sağlık raporu aldığı öğrenildi.

ŞİKAYET TUTANAĞI HAZIRLATTI

Yağmur Sarnıç'ın kızı ve oğlunu alır almaz şikayet tutanağı hazırlatması ise dikkat çekti. Genç kadın Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne giderek 3 yaşındaki kızı Elvin'in yüzündeki yaraların neden kaynaklandığının tespit edilmesini istedi ve sağlık raporu aldı. Sarnıç daha sonra aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlal edildiği iddiasıyla Emre Aşık hakkında tutanak hazırlattı. Emre Aşık, geçici velayetlerini aldığı iki çocuğunu teslim aldıktan sonra Çınarcık'ta oturan annesinin yanına tatile götürmüş ve birçok video paylaşmıştı.

