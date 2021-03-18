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Yağmur Sarnıç Seren Serengil'in vajinasını hedef aldı! Şoke etti

18.03.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Yağmur Sarnıç Seren Serengil'in vajinasını hedef aldı! Şoke etti

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın yine Seren Serengil'i hedef aldı. Seren Serengil'in bikini bölgesini paylaşan Sarnıç ağza alınmayacak sözleriyle tepki yağdı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın gündeminde yine Seren Serengil vardı. Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti.

Seren Serengil’in vajinasıyla ilgili ağza alınmayacak hakaretler eden Sarnıç bununla da kalmadı Seren Serengil'in bir fotoğrafından bilgini bölgesini kısmını paylaşarak "Bacak aran çok kötü" notunu düştü.

Sarnıç'ın Serengil'i hedef alarak "Millete b.k atana kadar kendine bak önce moruk" sözleri de herkesi şoke etti. Seren Serengil’in hayranları bu paylaşımdan sonra Sarnıç'ı Instagram'a şikayet etti.

Çirkin paylaşımıyla tepki çeken Yağmur Sarnıç'a daha önce Seren Serengil dava açmıştı.

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Seren Serengil Yağmur Sarnıç
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