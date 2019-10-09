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Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a mehir bedeli davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Emre Aşık'ı aldattığı haberleriyle gündemden düşmeyen Yağmur Sarnıç'tan, yeni bir hamle daha geldi.

Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a mehir bedeli davası

Eski futbolcu Emre Aşık ve çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında, olaylar bitmek bilmiyor.

100 CUMHURİYET ALTINI İSTİYOR

Birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti.

Aşık'tan dini nikahta 100 Cumhuriyet altını isteyen Sarnıç, yaklaşık 186 bin liranın ödenmesi için eşine icra takibi başlattı.

Kadın, boşanırken mehir talep edebiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
yağmur sarnıç Emre Aşık mehir parası

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