Yağmur sonrası Aydos Ormanı’nda atlı polislerden mangal denetimi

İstanbul’da yağmurların sona ermesinin ardından atlı polisler, Kartal Aydos Ormanı’nda mangal denetimi gerçekleştirdi. Piknik yapan vatandaşlar, ateş, mangal veya semaver yakmamaları konusunda uyarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler, orman yangınlarının sıkça görüldüğü Kartal Aydos Ormanı’nda mangal denetimine çıktı. Polisler, ormanda piknik yapan vatandaşlara yönelik ateş, mangal veya semaver yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

‘Aybar’ ve ‘Ödül’ isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi gün boyunca sürecek.

