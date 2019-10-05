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Yağmur sonrası çöken yolda araç askıda kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yol çalışmasının yapıldığı sokakta yağmur nedeniyle kayan toprak ticari minibüsün altına girerek askıda kalmasına neden oldu.

Esenyurt’ta yol çalışmasının yapıldığı sokakta yağmur nedeniyle kayan toprak ticari minibüsün altına girerek askıda kalmasına neden oldu. Yolda çökmeler de meydana gelirken, sokağın her yerinde çamurların olması dikkat çekti.
Olay, Pınar Mahallesi 1222’nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cevdet Aytekin ait ticari minibüs park halinde yağmur sonrası oluşan toprak kayması ve yol çökmesi nedeniyle askıda kaldı. Sokakta belediye ekiplerinin alt yapı çalışması yaptığı öğrenildi. Kendi imkanı ile aracını saplandığı yerden çıkarmaya çalışan Aytekin, mağdur olduğunu ifade etti. Aytekin, " Çalışma var sokakta akşam arabamı park ettim sabah bir kalktım arabam böyle askıda kalmış. Çökmüş komple sağlam malzeme kullanılmamış herhalde. İlgilenen kimse yok mağdur burada ben oldum. İşime de gidemiyorum ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Öte yandan sokaktaki çalışma nedeniyle komple çamur olan yol dikkat çekti.

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