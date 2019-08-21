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Yağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, dün gece etkili olan yağmurun ardından dereden gelen çöp ve evsel atıklar limana doldu, su da çamur rengine büründü.

Yağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldı

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, dün gece etkili olan yağmurun ardından dereden gelen çöp ve evsel atıklar limana doldu, su da çamur rengine büründü.
Kent merkezinde, dün gece saatlerinde etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları limana ulaştı. Yağmurla birlikte su da çamur rengini aldı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Çevre sakinleri ve balıkçılar, denize çöp atan kişilere tepki gösterdi. Sahilde yürüyüş yapan Hacı Kara, "Dere yatakları temizlenmiyor. Temizlense böyle kirlilik olmaz. Biz yıllardır buradayız. Bizde rahatsız oluyoruz. Biz burada esnafız. Pislikler bizi de etkiliyor. O yüzden derenin biran önce temizlenmesi gerekiyor" dedi.

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Yağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldıYağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldıYağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldıYağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldı

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