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  4. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyon devrildi: 1 yaralı

Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyon devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 23:55 | Son Güncelleme

Karabük’te yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon devrildi, kazada bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük merkezden Eskipazar istikametine giden Tuncay K.

Karabük’te yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon devrildi, kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük merkezden Eskipazar istikametine giden Tuncay K. (36) yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 78 BK 515 plakalı kamyon, Öğlebeli Kavşağı’nda yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücü çevredekilerin yardımıyla kamyondan çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, bir süre kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

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