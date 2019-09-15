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Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Büyükçekmece-Edirne istikametinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce özel halk otobüsüne çarptı daha sonra bariyerlere vurarak durabildi.

Büyükçekmece-Edirne istikametinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce özel halk otobüsüne çarptı daha sonra bariyerlere vurarak durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazada Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Büyükçekmece-Edirne istikameti S rampası olarak bilinen yokuşta meydana geldi. Sabah saatlerinde kısa süreli yağan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 Z 1282 plakalı aracın sürücüsü Erdoğan Yaşar, önce özel halk otobüsüne çarptı daha sonra bariyerlere vurarak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 3 vatandaş başını cama çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ambulans ile 3 yaralıyı hastaneye götürdü. Kaza sonrası otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

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