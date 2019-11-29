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Yağmur sonrası metrobüslerde yoğunluk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:16 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul’da yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul’da yağış başladı. Aniden bastıran yağmur yollarda trafiğe neden olurken, vatandaşlar metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul’da yağış başladı. Aniden bastıran yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa yolda yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken, şiddetli rüzgarın etkisiyle vatandaşların şemsiyeleri de uçuştu. İstanbul Şehir Hatları ve İDO’nun bazı seferleri iptal edilirken, vatandaşlar metrobüslere akın etti. Bahçelievler metrobüs durağında yoğunluk oluşurken, yağış sonrası oluşan trafik nedeniyle 2 ambulans da trafikte ilerlemekte zorlandı.

“Metrobüs çok kabalık, bildiğin gibi değil”
Yağmura hazırlıksız yakalandığını ifade eden İbrahim Barut, “Metrobüs çok kabalık, bildiğin gibi değil, Yağış olunca daha çok oluyor. Yağıştan trafik yavaş akıyor, yavaş akınca da insanlar binemiyor” diye konuştu.

“Metrobüsler kalabalık oluyor”
Hava şartlarının tüm işlerini etkilediğini ifade eden Ümran Ergin, “Hava şartlarından dolayı metrobüsler kalabalık oluyor. Fırtına en çok insanları etkileyecek, bizler etkileneceğiz. Hayatımız aksayacak, günlük işlerimiz aksamaya devam edecek. Trafik çok fazla” ifadelerini kullandı.

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