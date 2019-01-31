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Yağmur suları nedeniyle karayolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:31 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinden geçen karayolu, sağanak yağış sonucu yarım saat ulaşıma kapandı.

Yağmur suları nedeniyle karayolu kapandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinden geçen karayolu, sağanak yağış sonucu yarım saat ulaşıma kapandı. Belediye ve Karayolu ekiplerinin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.
Turgutlu'da bu sabah başlayan yağmur, aralıklarla etkisini atırdı. Kentte ulaşım, sağanağa dönüşen yağış nedeniyle olumsuz etkilendi. Manisa- Turgutlu karayolu Karaoğlanlı Kavşağı tek yönde ulaşıma kapandı. Turgutlu ilçe merkezi yönüne kapalı kalan yolu açmak için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri ile Karayolu ekipleri çalışma yaptı. Yarım saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.
Yolun açılmasıyla rahat nefes alan sürücülerden Ahmet Ballıca, "Aşırı yağışlar nedeniyle yol kenarındaki giderler aniden tıkadı. Taşan yağmur suları Turgutlu yönünün kısa süreli trafiğe kapanmasına yol açtı. Polis ekipleri hemen gelerek önlem aldı. Biz de bir süre yolda beklemek zorunda kaldık" dedi.

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