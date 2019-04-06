Yağmur sularıyla yükselen dereden geçmeye çalışan sürü zor anlar yaşadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yağmur sularının yükselttiği dereden geçmeye çalışan büyükbaş hayvanlar, sulara kapılma tehlikesi geçirdi.
Son günlerde ilçe kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle Ağılcık Mahallesi yakınlarında bulunan dere, yağmur sularıyla yükseldi.
Çobanlar tarafından eve götürülen hayvanların geçişi sırasında dere sularının yükselmesi, sürüye zor anlar yaşandı.
Sürü sahipleri, hayvanların sele kapılmaması için yoğun çaba harcadı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hayvanların dereyi geçmek için verdikleri mücadele görülüyor.
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