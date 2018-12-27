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Yağmur suyu dolan ahırdaki hayvanlar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı evleri su bastı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı evleri su bastı. Hayvan ahır olarak kullanılan bir evin bodrum katına dolan sular nedeniyle içerideki 12 kuzu ve 3 koyun telef oldu. İlçede dün başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yolların göle döndüğü ilçede bazı mahallelerde evleri su bastı. Hayriye Mahallesi'nde hayvancılık yapan Sefer İrem’e sabaha karşı hayvanlarını kontrol etmek için bodrum katındaki ahırın yağmur suyu ile doldurduğunu gördü. İrem'in yardım istediği belediye ekipleri tarafından bodrumda ki su 3 saatlik çalışmayla boşaltıldı. Ağıldaki 12 kuzu ve 3 koyunun telef olduğu tespit edildi. 4 koyun ve büyükbaş hayvanlar ise ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışın gece boyunca devam ettiğini söyleyen Sefer İrem, "Gece ahıra indiğimde suyla dolduğunu fark ettim, jandarma ve belediye ekiplerine haber verdim. Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlarım telef oldu" dedi. Belediye ekiplerinin gece boyunca mahalle mahalle dolaşarak, su baskını yaşanan yerlerde çalışma yaptığı bildirildi.

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