HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yağmur suyu ızgaralarını çalan şahıs tutuklandı

Yağmur suyu ızgaralarını çalan şahıs tutuklandı

26.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yağmur suyu ızgaralarını çalan şahıs tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yağmur suyu ızgara demirlerini çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yağmur suyu ızgara demirlerini çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Salihli’deki cadde ve sokaklardaki Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait yağmur suyu ızgara demirleri çalındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için başlattıkları çalışma sonucunda A.S.(24) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan çalıntı yağmur suyu ızgaralarını satın alan İ.Y. (60) hakkında ise suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidiMesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi
Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçükten büyüğe asker rütbeleri!Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçükten büyüğe asker rütbeleri!

En Çok Okunan Haberler

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

Covid: 1 Mart'tan itibaren Türkiye'de normalleşme sürecine nasıl geçilecek

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

İstanbul Boğazı donacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!

İstanbul Boğazı donacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!

Seyahat İzin Belgesi 2021... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk belgesi nereden alınır?

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 19 yerleşim yeri karantinada

Karadeniz'de kırmızı alarm! 19 yerleşim yeri karantinada

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.