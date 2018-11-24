Yağmur suyuna niyet, su tankerine kısmet

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Akçakıl köyünde, vatandaşların su ihtiyacını karşıladığı su depoları, yağışlar geç gelince bu yıl dolmadı. Susuz kalan köylülerin yardımına komşu köy olan Mollahasanlar köyünden hayırsever Mevlüt Birol (66) yetişti. Birol'un traktörle gönderdiği tankerdeki su ile köylüler ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Bayramiç ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Kazdağları eteklerindeki 300 nüfuslu Akçakıl köyünde köylüler, 20 yıldır su ihtiyaçlarını dağlardan gelen kaynak sularından karşılıyor. Bu yıl yağmurlar gecikince, köylüler susuz kaldı. Doğal kaynak suları yağmurlarla beslenmeyince, depolar dolmadı. Bazı köylüler, duş almadıklarını belirtirken, bunun nedenini ise mevsimsel yağışların az olmasına bağladı.

Köylülerin imdadına komşu köy olan Mollahasanlar'dan hayırsever Mevlüt Birol yetişti. Birol, su tankerini suyla doldurup, Akçakıl köyüne gönderdi. Traktörle köy meydanına getirilip bırakılan tankerlerden su ihtiyaçlarını karşılayan köylüler, su sorununun bir nebze de çözülmesiyle sevinç yaşadı. Köylüler, köy meydanında sağanak altında suyu bidonlara doldurup evlerine götürdü.

EVİMİZDEKİ ÇEŞMELERDEN SU AKMIYOR'

Sağanak yağmur altında ıslanmamak için elinde şemsiyesi ve el arabasıyla getirdiği su bidonlarına tankerden su dolduran Alper Saldıran (16), "Su tankerinden bidonlara doldurduğum suları eve götürüyorum. Evimizdeki çeşmelerden su akmıyor" dedi.

Köylülerden Saffet Kara (54) ise, "Köyümüze yeni cami yaptırdık. Fakat abdest alacak su yok" diye konuştu.

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