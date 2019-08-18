HABER

Yağmur suyuyla hayatını kaybeden ‘Cici Baba’yı çevredeki vatandaşlar anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliğini tespit etme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre şahsın ’Cici Baba’ lakabıyla tanınan bir evsiz olduğu ortaya çıktı.İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı.

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliğini tespit etme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre şahsın ’Cici Baba’ lakabıyla tanınan bir evsiz olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı. Bu noktalardan birisi de Unkapanı alt geçidi olmuştu. O geçidin altında uzun zamandır yaşayan ve adının kimsenin bilmediği bir evsiz sular altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olay sonrasında kimliği tespit edilmeye çalışılan kişinin Unkapanı çevresinde ‘Cici Baba’ lakabıyla bilindiği ortaya çıktı. 60’lı yaşlarda olduğu belirtilen evsizi tanıyan çevredeki vatandaşlar ‘Cici Baba’yı anlattı.
Unkapanı alt geçidine yakın bir noktada oturan Halil Demir, “Bir arka sokakta oturuyorum, her sabah buradan geçip işe giderken burada gariban kendi halinde olan yaşlı bir insandı. Geçenlerde bir ambulans geldi onu kaldırıp hastaneye götürmek istediler ancak gitmek istemedi. Dün burayı su basmış haberlerde gördüm hayatını kaybetmiş çok üzüldüm. Hayvana değer verebiliyorsak, insana daha fazla kıymet vermemiz gerekiyor” dedi.
Öte yandan, cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ’Cici Baba’ lakaplı şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAsansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldü
Milas'ta orman yangını (2)Milas'ta orman yangını (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.