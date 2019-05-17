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Yağmur suyuyla oluşan gölete giren 2 çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde yağmur suyu birikintisiyle oluşan gölete giren Mehmet Tarhan (10) ve Mustafa Üçdağ (12), boğuldu.

Yağmur suyuyla oluşan gölete giren 2 çocuk boğuldu

HANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde yağmur suyu birikintisiyle oluşan gölete giren Mehmet Tarhan (10) ve Mustafa Üçdağ (12), boğuldu.
Olay, dün akşam Hani'nin Çardaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tarhan ve Mustafa Üçdağ, mahallede bulunan mermer ocağının içerisinde yer alan yağmur suyundan oluşan gölete girerek, yüzmek istedi. Bir süre sonra çocukların sudan çıkmadığını fark eden çevredekiler, olayı sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri suda Mehmet Tarhan ve Mustafa Üçdağ'ın cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan çocukların cansız bedenleri, otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yağmur suyuyla oluşan gölete giren 2 çocuk boğulduYağmur suyuyla oluşan gölete giren 2 çocuk boğulduYağmur suyuyla oluşan gölete giren 2 çocuk boğulduYağmur suyuyla oluşan gölete giren 2 çocuk boğuldu

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