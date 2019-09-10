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Yağmur Taktaş kimdir? Emre Mor’dan Yağmur Taktaş’a mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

Geçmişte Cansu Taşkın ve Brezilyalı model Angelica Perla'ya mesajlar atan Emre Mor’un bu sefer Yağmur Taktaş’a gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Peki Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?..

Yağmur Taktaş kimdir? Emre Mor’dan Yağmur Taktaş’a mesajlar

Galatasaray’ın Celto Vigo’dan kiraladığı milli futbolcusu Emre Mor’un ismi bu sefer Yağmur Taktaş ile anıldı. Daha önce Cansu Taşkın ve Brezilyalı model Angelica Perla'ya mesaj gönderen Emre Mor’un bu sefer Yağmur Taktaş’a özelden gönderdiği mesajlar otaya çıktı.

Emre Mor’un Taktaş’a pek çok mesaj gönderdiği ama mesajlarına yanıt alamadığı görülüyor.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında dünyaya geldi. Adana'da Anadolu Lisesi mezunu. Alışveriş yapmak, yemek yemek, yemek yapmak, arkadaşlarıyla sosyal aktiviteler yapmak en sevdiği şeyler arasında. Yağmur yılın ara ara bölümlerinde fitnessa yoğunlaşır. Gözlükler ve şapkalar Yağmur'un vazgeçilmezleri arasında. Yumurtaya alerjisi var, asla yemiyor. Balık burcu. Ruh haline ve yerine göre giyinmeyi tercih ediyor.

Moda ve alışveriş bağımlısı. Dergi karıştırmak araştırmak ve bulmak tam ona göre. Yakın arkadaşlarının vazgeçilmezi.

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yağmur taktaş Emre Mor

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