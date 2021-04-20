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Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

20.04.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş araştırılıyor. Emre Mor ve PSG futbolcusu Kylian Mbappe'nin kendisine yazdıkları mesajı ifşalayan Yağmur Taktaş'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte, Yağmur Taktaş hakkında merak edilenler...

Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

İşte Benim Stilim yarışmasından sonra ün kazanan Yağmur Taktaş sosyal medya ve arama motorları üzerinden en çok araştırılan isimlerden oldu. Emre Mor ve PSG futbolcusu Kylian Mbappe mesajlarını ifşaladıktan sonra gündem olan Tektaş'ın yaşı ve kim olduğu merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

1996 yılında doğan Yapmur Taktaş Adana'da Anadolu Lisesi mezunudur. İşte Benim Stilim yarışmasından sonra ünlenen Yağmur Taktaş sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Taktaş, Emre Mor ve Mbappe'nin kendisine ayzdığı mesajları ifaşalaması ile gündem olmaktadır.

Taktaş, Emre Mor'un kendisine yazdığı mesajların ardından "Sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Bana sosyal medyadan kendisi mesaj yolladı. Konuştuğumuzda daha önce görüştüğümüzü söyledi ama ben hatırlamıyorum. Emre Mor ile bir araya geldik. Gece kulübünde değil. Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var istesem onların mesajlarını da ifşa ederdim. Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla iletişim kurmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

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sosyal medya Instagram
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