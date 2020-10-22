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Yağmur ve fırtınanın ardından yine denize koştular

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Antalya'da sağnak yağış ve puslu hava sonrası güneşin kendini göstermesiyle sahiller doldu. Dün ve bu sabah etkili olan soğuk havanın ardından öğle saatlerinde yine sıcak hava etkisini hissettirmeye başladı. Güneşin çıkışını fırsat bilen yerli-yabancı vatandaşlarsa Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin ve sıcak havanın keyfini sürdü.

Yağmur ve fırtınanın ardından yine denize koştular

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Antalya’da, geçtiğimiz 2 gün sağanak yağış etkili oldu. Bugün de sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve puslu havanın ardından, öğle saatlerinde sıcak hava hissedildi. Yerli ve yabancı vatandaşlar ise güneşin keyfini Konyaaltı Sahili’nde çıkardı. Bazı vatandaşlar bisiklet sürüp, spor yaparken, bazı vatandaşlar ise denize girip, güneşlenmeyi tercih etti. Denize giren bazı gençler de kayalıklardan atlayarak, dalgaların ve suyun tadını çıkardı.

'DÜN ÜŞÜDÜM, BUGÜN BİKİNİYLE DENİZE GİRECEĞİZ'

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Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Hatice Yurdagül, “Bugün sabah yağmur yağdı ama şimdi şahane bir hava var. Biz de denize geldik. Antalya’nın en güzel zamanındayız. Tam deniz havası, mis gibi hava var. Dün üşüdüm, bugün bikiniyle denize gireceğiz” dedi.

'DOĞUDA SOBALAR YANDI, ANTALYA'DA HALA DENİZE GİRİYORUZ'

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Aysel Kırteke de, havanın güzel olduğunu belirterek, “Güneşi görünce denize geldik. Hava çok güzel. Denizi çok seviyoruz. İnşallah Kasım’a kadar denize girmeyi düşünüyoruz. Doğuda sobalar yandı Antalya’da hala denize giriyoruz. İki gündür yağmur vardı, fırtına vardı. Bugün denize gireceğiz” diye konuştu.

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(İHA)

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