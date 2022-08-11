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Yağmur yağınca caddeler göle döndü! Milyonluk araç yolda kaldı

11.08.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmur sonrası caddeler göle dönerken ilçenin bazı noktalarında bulunan ekili tarım arazileri de sular altında kaldı. Kuvvetli sağanak, milyonluk otomobilin de yolda kalmasına sebep oldu. İşte o görüntüler...

Yağmur yağınca caddeler göle döndü! Milyonluk araç yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak etkili oldu. Özellikle Kartepe ilçesinde şiddetini hissettiren sağanak, birçok olumsuzluğa sebep oldu.

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Yoğun su birikintisinden dolayı Çepni Caddesi'nde milyonluk otomobil yolda kaldı. Lüks otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

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İlçenin başka noktalarında ise kanalizasyon suları taştı, caddelerde su birikintisi oluşturdu. Ekili tarım arazilerini de su bastı.

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Belediye ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Otomobil sağanak yağış
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