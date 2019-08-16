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Yağmur yağışının ardından yol köpürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yağmur yağışının ardından yol köpürdü.

Yağmur yağışının ardından yol köpürdü

Nabi YAZICI/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yağmur yağışının ardından yol köpürdü. Yolun tankerle yıkayan ekipler, köpürmenin nedeninin kamyondan dökülen deterjan olduğunu belirledi.
Başiskele'de, öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışının ardından D- 130 Karayolu'nun Karadenizliler Mahallesi Sanayi Işıklar mevkisinde yolda köpürme meydana geldi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince, yol yıkandı. Köpürmenin nedenini belirlemek için yapılan çalışmada bir kaç gün önce deterjan bidonu yüklü kamyonun manevra yaptığı sırada kasasından temizlik malzemesinin döküldüğü belirlendi.

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Yağmur yağışının ardından yol köpürdüYağmur yağışının ardından yol köpürdü

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