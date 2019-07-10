Yağmur yoğun bakımda, çocuklar yine süs havuzunda

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde girdikleri süs havuzunda Emir Kaan Erdem (5) ile birlikte elektrik akımına kapılan Yağmur Ceylan’ın (8) yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayın ardından yapılan tüm uyarılara karşın, Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nin önünde bulunan süs havuzlarına çocukların girmesi dikkat çekti. Havuz kenarlarında bulunan elektrik akımı uyarısı yazılarına aldırış etmeyen çocuklar, suya girip serinlemeye çalışıyor.

Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda pazar günü saat 16.00 sıralarında süs havuzuna giren komşu çocukları Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapıldı. Parkın yakınındaki kahvede oturanlar, çocukların yardımına koştu. Sigorta kapatan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çocukları Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Yağmur Ceylan ve Emir Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Emir Kaan Erdem tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Yağmur Ceylan'ın tedavisi sürüyor.

EMO UYARDI

Olayın ardından Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) yapılan açıklamada, süs havuzlarında gerekli denetimlerin yapılmadığı belirtilerek belediyeler göreve çağrıldı. Yapılan açıklamada, bu tür havuzların çoğunun tesisatlarının standartlara uygun yapılmadığına dikkat çekilerek, elektrik kaçağının olabileceği vurgulandı.

Ayrıca havuzda bulunan ve dezenfekte edilmeyen su da barındırdığı mikroplar ve bakteriler açısından insan sağlığı da tehdit ediyor.

ÇOCUKLAR YİNE SÜS HAVUZUNDA

​Ancak yaşanan olaya ve uyarılara rağmen kentin en işlek noktalarından olan kamu binalarının bulunduğu Konak Meydanı'ndaki tarihi İzmir Saat Kulesi'nin önünde bulunan fıskiyeli havuzda yüzen çocukların olması, yaşananlardan ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kıyafetlerini havuzun yanındaki korkuluklara asıp mayolarıyla suya giren çocukların rahatlığı, görenlere 'pes' dedirtti. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' levhalarının yanında havuza giren çocuklar, duyarlı vatandaşların uyarılarına rağmen süs havuzundan çıkmadı.