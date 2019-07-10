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Yağmur yoğun bakımda, çocuklar yine süs havuzunda (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

YAĞMUR'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, oyun için girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Yağmur Ceylan'ın (8) kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve henüz uyanmadığı bildirildi.

Yağmur yoğun bakımda, çocuklar yine süs havuzunda (2)

YAĞMUR'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, oyun için girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Yağmur Ceylan'ın (8) kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve henüz uyanmadığı bildirildi. Taburcu edilen Emir Kaan Erdem (5) ise iyileşti.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında süs havuzuna giren ve elektrik akımına kapılan komşu çocukları Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, parkın yanındaki kahvede oturanlar ve çevredeki esnaf tarafından fark edildi. Önce sigortayı kapatan vatandaşlar, daha sonra Emir Kaan Erdem'i sudan çıkardı. Yaklaşık 4-5 dakika sonra da havuzda farkedilen Yağmur Ceylan çıkarıldı. Esnaf, çocukları kendi imkanlarıyla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem ilk müdahalenin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çocuklardan su yutan ve duran kalbi çalıştırılan Yağmur Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, cihazlara bağlı şekilde uyutulduğu öğrenildi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından daha önce taburcu edilen Emir Kaan Erdem'in ise tamamen iyileştiği ve olay sebebiyle herhangi bir kalıcı sağlık sorununun oluşmadığı belirtildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Yağmur yoğun bakımda, çocuklar yine süs havuzunda (2)Yağmur yoğun bakımda, çocuklar yine süs havuzunda (2)Yağmur yoğun bakımda, çocuklar yine süs havuzunda (2)

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