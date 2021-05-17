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Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

17.05.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin en ağır hissedildiği ülkelerin başında gelen Hindistan'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yağan yağmur, Ganj Nehri'ne gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yağmur ile sığ kum mezarlarına gömülen cesetler gün yüzüne çıktı.

Bulunan cesetlerin Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere ait olduğu iddia ediliyor.

Zira son dönemde yüksek cenaze fiyatlarını karşılamayan pek çok kişinin cenazelerini nehre bıraktığı belirtiliyor.

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Yerel basında yer alan haberlere göre, özellikle Kovid ölümlerinin artması ile ülkedeki cenaze ücretler 4 kat artmış durumda.

Ancak bu iddialar hakkında konuşan eyalet hükümet sözcüsü Navneet Sehgal, haberleri yalanladı.

Sehgal, nehrin kıyısında bulunan cesetlerin Kovid-19 ile ilgili olmadığından emin olduğunun altını çizdi.

Salgın nedeniyle sağlık sistemi çözme noktasına gelen Hindistan'sa sadece dün Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

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Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi.

Öte yandan doktorlar, Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri üzerinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetler ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yağmur

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