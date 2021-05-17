Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgın nedeniyle sağlık sistemi çözme noktasına gelen Hindistan'sa sadece dün Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti.

Sehgal, nehrin kıyısında bulunan cesetlerin Kovid-19 ile ilgili olmadığından emin olduğunun altını çizdi.

Ancak bu iddialar hakkında konuşan eyalet hükümet sözcüsü Navneet Sehgal, haberleri yalanladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, özellikle Kovid ölümlerinin artması ile ülkedeki cenaze ücretler 4 kat artmış durumda.

Zira son dönemde yüksek cenaze fiyatlarını karşılamayan pek çok kişinin cenazelerini nehre bıraktığı belirtiliyor.

Bulunan cesetlerin Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere ait olduğu iddia ediliyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yağmur ile sığ kum mezarlarına gömülen cesetler gün yüzüne çıktı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi.

Öte yandan doktorlar, Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri üzerinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetler ile ilgili polis soruşturma başlattı.

