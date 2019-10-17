HABER

Yağmura rağmen evlat nöbetini sürdürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor - Diyarbakır anneleri, yoğun yağışa rağmen eylemlerinden vazgeçmedi - Oturma eyleminde yer alan anne Biçer: - "Yağmur yağıyormuş hiç umrumuzda değil. Buradaki eylemimiz sonuna kadar devam edecek"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır anneleri, başlayan sağanağa rağmen oturma eyleminden vazgeçmedi. Yağmur altında oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, oturma eylemine devam etme noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Kararlılıkla başladıkları eylemlerini sürdürdüklerini belirten Biçer, "Yağmur yağıyormuş hiç umurumuzda değil. Evlatlarımızın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Canımızı onlara feda etmeye hazırız. Evlatlarımız gelmeden yaz kış hiç farketmez. Buradaki eylemimiz sonuna kadar devam edecek." dedi.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla eyleme devam eden anne Süheyla Demir de yağmura rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yaz kış demeden eylemlerini sürdüreceklerini anlatan Demir, "Bizi kimse yıldıramaz. İnşallah çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Yağmur, kar, kış demeden çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız bizi duyuyorsa, biz sizin için ölümü göze aldık. Siz de bizi düşünün ve askere teslim olun bize geri dönün. Birlikte eve dönelim çocuklar. Bizim çocuklarımız 5 yıldır yağmurun altında. Kim bilir neredeler, taşların üzerinde oturup yatıyorlar." dedi.

Kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu da kızını almadan eylemini sonlandırmayacağını kaydetti.

7 sene boyunca kızı için mücadele ettiğini ve yaz kış çok zorluk çektiğini belirten Mutlu, "Şu anda üşümüyorum, Ceylan'ın acısından dolayı üşümüyorum." diye konuştu.

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
Tunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldüTunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldü
Lefkoşa çocuklar için koşacakLefkoşa çocuklar için koşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.