Yağmura rağmen evlat nöbetini sürdürdüler

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır anneleri, başlayan sağanağa rağmen oturma eyleminden vazgeçmedi. Yağmur altında oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, oturma eylemine devam etme noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Kararlılıkla başladıkları eylemlerini sürdürdüklerini belirten Biçer, "Yağmur yağıyormuş hiç umurumuzda değil. Evlatlarımızın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Canımızı onlara feda etmeye hazırız. Evlatlarımız gelmeden yaz kış hiç farketmez. Buradaki eylemimiz sonuna kadar devam edecek." dedi.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla eyleme devam eden anne Süheyla Demir de yağmura rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yaz kış demeden eylemlerini sürdüreceklerini anlatan Demir, "Bizi kimse yıldıramaz. İnşallah çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Yağmur, kar, kış demeden çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız bizi duyuyorsa, biz sizin için ölümü göze aldık. Siz de bizi düşünün ve askere teslim olun bize geri dönün. Birlikte eve dönelim çocuklar. Bizim çocuklarımız 5 yıldır yağmurun altında. Kim bilir neredeler, taşların üzerinde oturup yatıyorlar." dedi.

Kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu da kızını almadan eylemini sonlandırmayacağını kaydetti.

7 sene boyunca kızı için mücadele ettiğini ve yaz kış çok zorluk çektiğini belirten Mutlu, "Şu anda üşümüyorum, Ceylan'ın acısından dolayı üşümüyorum." diye konuştu.

