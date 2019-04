Yağmura rağmen Ot Festivali'ne büyük ilgi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin son gününe de ilgi yoğundu. Binbir çeşit otlar kadar tezgahlara konulan etiketler de dikkat çekti. Özellikle İzmir dışından festivale katılanlar, hangi otları alacağına karar vermezken, isimlerini bilmediklerin otların tatlarına bakanlar ise hayran kaldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 4 Nisan'da başlayan Alaçatı Ot Festivali, bugün son buldu. İzmir'in çeşit çeşit otlarını görmek isteyenler, sağanağa rağmen festivale katıldı. Tezgahlar, ürünlerin yanı sıra, ilginç etiketlerle dikkat çekti. Esnaftan bazıları, 'Ot var dediler, geldik' yazıları ile müşteri çekmeye çalıştı. Pişmiş enginar dolmasının tanesi 5 TL'den, enginar midyesinin tanesi ise 1 TL'den tezgaha kondu. Türkiye'nin birçok kentinden festival için İzmir'e gelenler, Alaçatı'daki renkli manzaraya hayran kaldı. Farklı ot çeşitleri ile tanışan ve bunları alarak memleketine dönenler, gelecek yıl yapılacak olan festivale yeniden gelmek istediklerini belirtti.

'OT ANLAMINDA NE KADAR ZENGİN OLDUĞUMUZU GÖRDÜM'

Çanakkale'den İzmir'e festival için gelen Hüseyin Şahin, enginar kabuğundan yapılan dolmayı ilk kez tattığını söyledi. Bu kadar çok ot çeşidi ile karşılaştığı için şaşkın olduğunu söyleyen Şahin, "Bir çok ot aldım. Şefketi bostan, deniz börülcesi, kuşkonmaz, radika aldım. Bu da enginar kabuğunun dolması. İlk defa yiyorum. Daha önce hiç duymamıştım adını. Çanakkale'den festival için geldik. Çok güzel bir etkinlik. Ot anlamında ne kadar zengin olduğumuzu gördüm" dedi.

AMERİKA'DAN GELDİLER

Güniz Gönen Alkan ve annesi Diyeser Gönen (76) da Amerika'da yaşadıklarını, bu yıl özellikle festival için İzmir'e geldiklerini belirtti. Diyeser Gönen, "Bugün özellikle buraya gelmek istedim. Çeşme'nin hem baharını hem de ot baharını kutladık" derken, Güniz Gönen Alkan da, "Amerika'da yaşıyoruz. Çeşme'de evimiz var. Her yıl festivale gelmek için çabalıyoruz ama hep kaçırıyorduk. Bu yıl sonunda gelebildik. Biz Ege'liyiz. Ama bu otların hepsini bir arada bulmak pek mümkün değil. O nedenle kendimizi cennete düşmüş gibi hissediyoruz. Hangi ota bakacağımız, hangisini alacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

'ALDIKLARIMIZIN ÇOĞUNU TANIMIYORUZ'

Fatma Varnalı da yağmura rağmen festivale geldiğini belirterek festivalde her şeyin harika olduğunu söyledi. Bursa'dan festivale gelen Gül Arslan ise, "Bizim için değişiklik oldu. Bursa'dan geldik. Çok güzel bir festival. Çok beğendik. Çok farklı, bilmediğimiz otlar var. Otlarda bu kadar çeşit olduğunu bilmiyorduk. Yarısını aldık, yarısını alamadık" dedi. Hülya Kara da festivale katılmak için Kocaeli'den geldiklerini, bir çok ot çeşidi aldıklarını ama çoğunu tanımadıklarını ifade etti.

MAVİ YUMURTA, GODALAK EKMEK

Tezgahlarda çeşit çeşit otların yanı sıra farklı ürünlerin de satışı yapıldı. Mavi renkli yumurta satan Yosi Dekohen, "Bunlar mavi yumurta. Güney Amerika'nın araucana cinsi tavuğunun yumurtaları bunlar. Ovacık'ta üretiliyor. Normal yumurtalara göre protein değerleri çok yüksek. Lezzeti de daha iyi" dedi.

Handan Karabacak da, Bademler Köyü'nde üretilen godalak ekmeğinin bu yıl ilk kez tezgahta satışa çıktığını belirtti. Karabacak, "Bademler Köyü'nde kadınlar yapıyor. Ekmek hamurun içine kabuğuyla yıkanmış yumurtayı koyuyoruz. Onunla birlikte yuvarlıyorsunuz. Sonra üzerine zeytinyağı sürüp, fırında pişiriyorsunuz. Yumurtayı sevmeyen çocuklara bu şekilde sevdiriyoruz. İnsanların da dikkatini çekiyor. Tanesini 5 liraya satıyoruz" diye konuştu.

Esnaf Müjgan Acar ise pizzaya alternatif olarak geliştirdikleri çalkamanın (ot böreği) çok sevildiğini anlattı. Acar, "Karışık yöresel otlarımız var. Otları kavurup, ince bir hamurun üzerine koyuyoruz. Et yemeyenler için alternatif pizza" dedi.