Yağmura rağmen Ot Festivali'ne büyük ilgi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin son gününe de ilgi yoğundu. Binbir çeşit otlar kadar tezgahlara konulan etiketler de dikkat çekti. Özellikle İzmir dışından festivale katılanlar, hangi otları alacağına karar vermezken, isimlerini bilmediklerin otların tatlarına bakanlar ise hayran kaldı. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 4 Nisan'da başlayan Alaçatı Ot Festivali, bugün son buldu. İzmir'in çeşit çeşit otlarını görmek isteyenler, sağanağa rağmen festivale katıldı. Tezgahlar, ürünlerin yanı sıra, ilginç etiketlerle dikkat çekti. Esnaftan bazıları, 'Ot var dediler, geldik' yazıları ile müşteri çekmeye çalıştı. Pişmiş enginar dolmasının tanesi 5 TL'den, enginar midyesinin tanesi ise 1 TL'den tezgaha kondu. Türkiye'nin birçok kentinden festival için İzmir'e gelenler, Alaçatı'daki renkli manzaraya hayran kaldı. Farklı ot çeşitleri ile tanışan ve bunları alarak memleketine dönenler, gelecek yıl yapılacak olan festivale yeniden gelmek istediklerini belirtti.

'OT ANLAMINDA NE KADAR ZENGİN OLDUĞUMUZU GÖRDÜM' Çanakkale'den İzmir'e festival için gelen Hüseyin Şahin, enginar kabuğundan yapılan dolmayı ilk kez tattığını söyledi. Bu kadar çok ot çeşidi ile karşılaştığı için şaşkın olduğunu söyleyen Şahin, "Bir çok ot aldım. Şefketi bostan, deniz börülcesi, kuşkonmaz, radika aldım. Bu da enginar kabuğunun dolması. İlk defa yiyorum. Daha önce hiç duymamıştım adını. Çanakkale'den festival için geldik. Çok güzel bir etkinlik. Ot anlamında ne kadar zengin olduğumuzu gördüm" dedi. AMERİKA'DAN GELDİLER Güniz Gönen Alkan ve annesi Diyeser Gönen (76) da Amerika'da yaşadıklarını, bu yıl özellikle festival için İzmir'e geldiklerini belirtti. Diyeser Gönen, "Bugün özellikle buraya gelmek istedim. Çeşme'nin hem baharını hem de ot baharını kutladık" derken, Güniz Gönen Alkan da, "Amerika'da yaşıyoruz. Çeşme'de evimiz var. Her yıl festivale gelmek için çabalıyoruz ama hep kaçırıyorduk. Bu yıl sonunda gelebildik. Biz Ege'liyiz. Ama bu otların hepsini bir arada bulmak pek mümkün değil. O nedenle kendimizi cennete düşmüş gibi hissediyoruz. Hangi ota bakacağımız, hangisini alacağımızı şaşırdık" diye konuştu.