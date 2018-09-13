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Yağmura ve şimşeklere aldırmadan balık tuttular 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 20:10 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Yağmura ve şimşeklere aldırmadan balık tuttular 

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Sarayburnu'nda ise yağmura ve şimşeklere aldırmadan balık tutanlar oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarında bulunduğu İstanbul'da yağmur beklendiği gibi akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle İstanbul Boğazı'nı çevreleyen kara bulutların ardından Fatih'te de yağış görüldü. Sarayburnu Sahili'nde yağmurla birlikte boğazın üzerinde çakan şimşekler de vardı. Sarayburnu'nda şiddetli yağmura ve şimşeklere aldırış etmeden balık tutanlar olduğu görüldü.

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