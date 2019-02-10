HABER

Yağmurda bisiklet sürüp denize girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:01 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öncülüğünde düzenlenen "Geleneksel Akyar Yüzme Şenliği"nin sekizincisi gerçekleştirildi - Her yıl şubat ayında buluşup 70 kilometre pedal çevirdikten sonra denize giren bisikletçiler, geleneği bu yıl yağmur altında sürdürdü

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen "Geleneksel Akyar Yüzme Şenliği" kapsamında çok sayıda bisikletçi 70 kilometre pedal çevirdikten sonra yağmurlu havada denize girdi.

Mersin ve Adana'dan çok sayıda bisiklet tutkununun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Mersin il merkezinden hareket eden grup, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi Akyar bölgesine kadar pedal çevirdi.

Buradaki Kızlar Hamamı koyunda kamp kuran bisikletliler, daha sonra yağmurlu ve soğuk havaya rağmen denize girdi.

Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğunun danışmanı, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nüzhet İkbal Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Mersin'in uygun iklim yapısıyla şubat ayında bu etkinliğe ev sahipliği yapabildiğinin altını çizen Türker, bu yıl havanın soğuk olmasına rağmen gelenekten vazgeçmediklerini aktardı.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy da kış aylarında da denize girilebileceğini göstermek istediklerini vurgulayarak, "Bölgenin iklim yapısından iyi faydalanmak gerekir." dedi.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun ise etkinliğin uzun yıllar devam etmesini istediklerini ifade etti.

Etkinliğe katılanlardan Erdemli Bisiklet Topluluğu üyesi Mehmet Yetiş ise yağmur altında bisiklet sürüp denize girmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu anlatarak, "Yüzme şenliğinde, buz gibi havada denize girdik. Su biraz soğuk olsa da denize girmek çok güzel." dedi.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdiSanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi
(Özel) Anadolu’nun pizzası olarak bilinen "yağ somunu"na yoğun ilgi(Özel) Anadolu’nun pizzası olarak bilinen "yağ somunu"na yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet Mersin

En Çok Okunan Haberler

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Robota dönmüştüm!

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.