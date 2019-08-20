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Yağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya  yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:55 | Son Güncelleme

NİĞDE’de etkili olan yağış nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi.

Yağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya  yerleştirildi

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de etkili olan yağış nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi.
İl genelini etkisi altına alan yağmurlu hava, Konaklı kasabasında araziye kurulu tarım işçilerinin kaldığı çadırlara zarara verdi. Niğde Valiliği koordinesinde olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından işçiler, kasabada bulunan kapalı halı sahaya getirildi. Vali Yardımcısı Cevat Uyanık başkanlığında oluşturulan ekip tarafından işçilere battaniye, çadır ve yiyecek yardımı yapıldı.

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Yağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildiYağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi

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