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Yağmurda köpeğin üzerine hırka örttüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:39 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de etkili olan sağanakta, otobüs durağındaki bankın altına giren köpeğin üzerine duraktakiler tarafından kapüşonlu hırka örtüldü.

Yağmurda köpeğin üzerine hırka örttüler

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de etkili olan sağanakta, otobüs durağındaki bankın altına giren köpeğin üzerine duraktakiler tarafından kapüşonlu hırka örtüldü.
Kent merkezinde, saat 14.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağmurda otobüs durağındaki bankın altına giren köpek ise dikkat çekti. Duraktakilerin köpeğin üzerine kapüşonlu hırka örttüğü görüldü.

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